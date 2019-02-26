В Раде потребовали объяснений от Порошенко по «хищениям в армии»

Депутаты Верховной рады Украины потребовали объяснений от президента Петра Порошенко по поводу ситуации с появившимися в прессе скандальными сообщениями о хищениях в армии страны.

«В этом зале нет смысла работать, пока не придет президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии», - заявил лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

Ранее в украинской прессе появились публикации, расследующие схемы многомиллионных хищений в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, за этими махинациями стоит сам президент Украины Петр Порошенко и некоторые приближенные к нему лица, сообщает RT.