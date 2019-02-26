Ревность по-китайски: «рогатая» жена привязала голых мужа и любовницу к дереву
26 февраля 2019, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница провинции Гуйчжоу привязала к дереву уличенного в измене мужа и его любовницу. Видео, на котором полуголые мужчина и женщина окружены толпой смеющихся людей, опубликовал The Sun.
Люди в ролике смеются и показывают пальцами, а мужчина и женщина пытаются прикрыться и освободиться от веревок. При этом возле пары стоит полицейский, но страж порядка не предпринимает никаких действий.
В Бюро безопасности округа Хушуи подтвердили, что инцидент действительно имел место. Также там добавили, что жена предприняла столь радикальные методы для сохранения семьи после "эмоционального спора".