Очистка католической церкви от педофилов не увенчалась успехом

В Ватикане прошел саммит на тему защиты детей и подростков в церкви. Уже не первый год достоянием общественности становятся случаи вопиющих преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних со стороны священников. Несмотря на все попытки обелить себя от обвинений в педофилии, католической церкви не удаётся полностью очиститься от скандальных происшествий.



4 дня высшее духовенство католической церкви выслушивало огромное количество показаний от десятков жертв сексуального насилия, совершенного священниками. Были также проведены особые покаянные мессы, иерархи обсуждали проблему возникновения педофилии в церковной среде, а также предложили несколько вариантов для решения этого вопроса. Папа Римский Франциск принимал в этом деятельное участие, предложив 7 методов для искоренения неприглядной тенденции.

Однако, несмотря на все усилия церковников, результаты, озвученные по итогам саммита, только ещё больше возмутили общественность. Накануне саммита в СМИ его уже назвали «беспрецедентным», так как такое было впервые в истории Римской церкви. Но уже после второго дня форума первоначальные восторги сменились на возмущение, а после выступления понтифика по Риму прокатились акции протеста жертв преступных посягательств.



Особый негатив у общественности вызвало то, что Папа Римский Франциск, признав вину церкви перед жертвами насилия, в своей речи, по мнению многих, сделал попытку переложить ответственность с церкви на государство, родителей, образование. При этом не было никаких громких разоблачений, публичного оглашения имён и отставок. Поэтому общественность восприняла всё мероприятие не более, чем показную акцию, которая ни к чему не привела.



