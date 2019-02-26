Верховная Рада одобрила допуск иностранных военных на Украину

Украинский парламент принял закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию своего государства. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

В комментарии к новости о допуске военных иностранцев сообщается, что это сделано в рамках их участия в планирующихся тренировочных мероприятиях. В нынешнем году официальный Киев заявил целый комплекс учений: «Репид Трайдент», «Си Бриз», «Риверайн», «Кленовая Арка», «Вориер Вотчер».

Как сообщают украинские СМИ, «Репид Трайдент» проводится в рамках программы «Партнерство ради мира». Там заявлено до двух тысяч американских военных, а также военнослужащих стран НАТО. Примерно столько же человек ожидают на учениях «Си бриз».

«Риверайн» — это украино-румынские учения. Там заявлено до 200 румын на девяти катерах и двух вертолетах.

«Кленовая арка» допускает 250 натовских военнослужащих. Украино-британские «Ворьер Вотчер» предусматривает участие 300 англичан и ирландцев.