Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели сегодня встречу на борту эсминца ВМС США «Дональд Кук» в порту Одессы.

«Наша встреча именно на борту «Дональда Кука» чрезвычайно символична. Это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации, что Крым украинский, и что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда», - заявил Петр Порошенко в ходе встречи с Куртом Волкером.

Затем украинский президент привычно «проехался» по излюбленным темам: Крымский мост, «Северный поток-2», «российская угроза» во всем мире и отдельно взятых регионах. Порошенко также поблагодарил США за «инвестиции в безопасность Украины» и увеличение американского военного присутствия в акватории Черного моря.

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, в свою очередь, заверил Порошенко, что США всегда будут стоять рядом с Украиной на защите свободы и демократии, а также осудил «акт российской агрессии» против украинских моряков в Керченском проливе, передает ТАСС.