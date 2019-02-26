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В Испании назвали предварительную причину смерти Малашенко

26 февраля 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Испании назвали предварительную причину смерти Малашенко
Globallookpress.com

Высший суд Андалусии опубликовал предварительные результаты вскрытия тела сооснователя НТВ Игоря Малашенко, накануне обнаруженного мертвым в своем испанском доме, куда он улетел отдыхать.

Покончил с собой основатель НТВ и супруг Божены Рынски Игорь Малашенко

Покончил с собой основатель НТВ и супруг Божены Рынски Игорь Малашенко

По предварительным данным, смерть Игоря Малашенко произошла в результате асфиксии. Специалисты не обнаружили криминальных признаков, сообщили в Высшем суде Андалусии.

Дело о смерти российского медиаменеджера находится в ведении следственного суда №2 муниципалитета Сан-Роке. Итоговый результат аутопсии будет обнародован приблизительно через месяц. Однако предварительные результаты позволяют предполагать, что Игорь Малашенко покончил с собой, сообщает РИА Новости.

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