В Испании назвали предварительную причину смерти Малашенко
26 февраля 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Высший суд Андалусии опубликовал предварительные результаты вскрытия тела сооснователя НТВ Игоря Малашенко, накануне обнаруженного мертвым в своем испанском доме, куда он улетел отдыхать.
По предварительным данным, смерть Игоря Малашенко произошла в результате асфиксии. Специалисты не обнаружили криминальных признаков, сообщили в Высшем суде Андалусии.
Дело о смерти российского медиаменеджера находится в ведении следственного суда №2 муниципалитета Сан-Роке. Итоговый результат аутопсии будет обнародован приблизительно через месяц. Однако предварительные результаты позволяют предполагать, что Игорь Малашенко покончил с собой, сообщает РИА Новости.