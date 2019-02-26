Экс-депутат Рады назвал признак входа Украины в финальную стадию существования

Украина в настоящее время входит в финальную стадию своего существования. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил Игорь Марков, экс-депутат парламента бывшей советской республики.

По словам политика, принявшего участие в одном из ток-шоу канала «Россия-1», о будущем крахе Украины свидетельствует то, что Киев стал «токсичным» для его западных партнеров. Марков отметил, что несколько лет назад американские советники присутствовали во всех украинских государственных институциях. Спустя некоторое время советники покинули страну, нет там сейчас и их европейских коллег, заявил бывший представитель Верховной Рады.

Ранее во вторник сообщалось, что Надежда Савченко сделала прогноз относительно итогов выборов президента Украины, которые должны состояться весной текущего года. Депутат полагает, что новым главой государства станет комик Владимир Зеленский.