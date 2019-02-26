Сверхспособности: первые «люди с улучшенным мозгом» на планете уже появились

Человечество обожает смотреть фильмы про людей со сверхспособностями. Тем временем на планете (а именно – в Китае) уже появились первые люди с «улучшенным», генетически модифицированным мозгом.

Большинство ученых в мире выступают против редактирования генома человека с целью создания более совершенных особей, исходя из этических соображений. Именно поэтому новость о появлении на свет близнецов с отредактированным геномом буквально взорвала научное сообщество в прошлом году. Теперь генетики оправились от шока и пояснили, какие «побочные эффекты» несет в себе редактирование гена CCR5 (изначальной целью эксперимента была невосприимчивость «отредактированных» детей к ВИЧ-инфекции).

«Ген ССR5, отредактированный у близнецов, отвечает также за когнитивные функции и коррелирует с успехами в обучении, плюс способствует улучшенному восстановлению после инсульта», - сообщили генетики.

Таким образом, успехи Китая в технологической гонке наглядно демонстрируют мировому научному сообществу простой и упрямый факт: хочешь победить – не стесняй себя излишними нормами морали и этики. Китайский конфуцианско-коммунистический социум подходит для развития высоких технологий лучше всего, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».