Бойцам армии ДНР удалось разгромить огневые точки Вооруженных сил Украины в ответ на удары по населенным пунктам, расположенным в южной части самопровозглашенного государства. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт mirnov.ru, военнослужащие 79-й бригады ВСУ некоторое время назад обстреляли поселки Ленинское, Октябрь и Саханка, использовав минометы и гранатометы. Защитники Донбасса в ответ уничтожили огневые точки киевских силовиков из оружия, которое не запрещено минскими договоренностями. В результате атаки были ликвидированы шесть военных, еще восемь получили ранения, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине раскрыли возможное будущее жителей ДНР и ЛНР после возвращения Донбасса под контроль киевского руководства.