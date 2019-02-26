Раскрыто предполагаемое будущее народа Донбасса после его возвращения на Украину

В Киеве раскрыли вероятное будущее жителей восставших против Украины республик Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Матиос, главный военный прокурор соседнего государства.

По словам Матиоса, предполагается, что после возвращения в состав Украины территорий, занимаемых в настоящее время ДНР и ЛНР, жителям республик будет предложено пройти специальный тест. Ответы, которые дадут люди, обработает компьютерная программа. Она определит, какая категория граждан не нарушала украинские законы, какая вызывает сомнения и какая «подлежит расследованию в полноценном порядке», процитировало представителя официального Киева информационное агентство «Новороссия».

Ранее во вторник сообщалось, что аналитик Григорий Трофимчук обозначил условие развязывания настоящей гражданской войны на Украине.