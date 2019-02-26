Ким Чен Ын прибыл в посольство КНДР в столице Вьетнама

Северокорейский лидер Ким Чен Ын днем во вторник, 26 февраля, прибыл в посольство КНДР в столице Вьетнама Ханое. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили южнокорейские тележурналисты.

Отмечается, что в СМИ попали фотографии, на которых Ким Чен Ын выходит из автомобиля, окруженного огромным количеством охранников, и проходит на территорию посольства, отмечает канал YTN

Известно, что во время передвижения по Ханою автомобиль северокорейского лидера сопровождали сотрудники вьетнамской полиции. Журналисты не исключают, что позже сегодня главы КНДР и Вьетнама будет вместе присутствовать на банкете.