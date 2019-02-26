Патрушев: Россия готова сотрудничать с США в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во вторник, 26 февраля, заявил, что Россия готова сотрудничать в сфере кибербезопасности с Соединенными Штатами Америки.

Патрушев подчеркнул, что Москва согласна вести диалог с западными коллегами, если увидит встречное движение и реальную заинтересованность в разрешении существующих проблем, передают "Аргументы и факты".

Секретарь Совбеза уточнил, что Россия не раз сообщала о своей готовности к работе с США и другими странами запада в сфере кибербезопасности. Патрушев напомнил, что в начале прошлого года Вашингтон предложил обсудить накопившиеся острые вопросы, однако сам же сорвал проведение межведомственных консультаций.