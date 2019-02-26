В Кремле сообщили, какие результаты ожидаются от саммита Трампа и Ким Чен Ына

В Кремле днем во вторник, 26 февраля, сообщили, какие результаты ожидаются от встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Вьетнаме.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что если переговоры политиков позволят продвинуться по пути решения ядерной проблемы на Корейском полуострове, то их можно лишь поприветствовать, передает издание "Известия".

В Кремле напомнили, что после первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который состоялся в Сингапуре, были заметны "определенные признаки разрядки". Песков также уточнил, что очень важно добиться предсказуемого и безопасного поведения со стороны Корейского полуострова.