Савченко обнародовала фамилии вероятных нового президента и «канцлера» Украины

Победу на выборах президента Украины, которые состоятся весной, одержит шоумен Владимир Зеленский. Такой прогноз огласила Надежда Савченко, депутат Верховной Рады, находящаяся под арестом по подозрению в организации госпереворота.

Согласно точке зрения парламентария, предприниматель Игорь Коломойский, выдвиженцем которого является Зеленский, сможет легко «обыграть» действующего президента Петра Порошенко и сделать комика главой государства. При этом «канцлером», то есть главой правительства Украины, должна стать Юлия Тимошенко, процитировал Надежду Савченко сайт «ПолитНавигатор». По словам депутата, новый премьер-министр «будет рулить страной и точно так же грабить».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в украинском МВД раскрыли планы команды Порошенко по массовому подкупу избирателей. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Арсен Аваков.