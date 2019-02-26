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Климкин не исключил возможность переговоров с Россией

26 февраля 2019, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Климкин не исключил возможность переговоров с Россией
фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 26 февраля, не исключил возможность переговоров с Российской Федерацией. Об этом дипломат заявил во время беседы с тележурналистами.
 
Павел Климкин подчеркнул, что у Украины и России будут возможны периоды переговоров, перемирия, однако нио каком мире с Российской Федерацией речи быть не может до того, как Крым не будет возвращен украинской стороне, передает сегодня РИА "Новости".
 
Напомним, полуостров вошел в состав России после того, как в марте 2014 года там был проведен референдум. Тогда 96,77 процента Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя выступили за присоединение к РФ.

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