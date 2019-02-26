Названо условие настоящей гражданской войны на Украине и броска Донбасса на Киев

Политический эксперт Григорий Трофимчук рассказал, при каком условии, по его мнению, на Украине разгорится настоящая гражданская война. Соответствующее заявление аналитик сделал, выступая на одной из программ российского телевидения.

Рассуждая по поводу вероятного развития событий в бывшей советской республике в ближайшие месяцы, политолог отметил, что в стране может вспыхнуть настоящая гражданская война, «когда Донбасс двинет на Киев». Это произойдет, если в ходе президентской кампании или после выборов «внутренняя война начнет выжигать всю Украину», отметил Григорий Трофимчук в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее в соседнем государстве обнародовали прогноз о распаде страны при условии сохранения у власти президента Петра Порошенко. По данному вопросу в беседе со СМИ высказался Евгений Мураев, представитель Верховной Рады.