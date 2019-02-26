В ГД прокомментировали слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил заявление Юлии Тимошенко о том, что Украина не прекращала закупать российский газ.

Ранее украинский политик отметила, что в последние пять лет Киев продолжал приобретать газ у Москвы, причем по документам транспортировал его "через Марс".

Водолацкий в беседе с RT отметил, что Киев всегда будет политизировать любой вопрос, связанный с РФ. По его словам, команда действующего украинского лидера Петра Порошенко настроена на конфронтацию с Россией, хотя сама проводит мошеннические схемы. Зампред комитета Госдумы полагает, что у Тимошенко есть доказательства того, что Украина действительно пользуется российским газом.

Виктор Водолацкий также заметил, что если бы Киев закупал газ без посредников напрямую у России, то его цена была бы существенно ниже.