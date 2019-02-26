Венеция: двенадцать Марий, которые не хотят замуж

Двенадцать девушек в одинаковых лиловых платьях стояли на помосте на улице Гарибальди в Венеции. Имя у них тоже одно на всех – Мария. 12 юных красавиц каждый год выбирают в дни знаменитого карнавала из сотни молодых венецианок, от 18 до 28 лет, для участия в “Фесте делле Марие”.

Этот праздник посвящен событию, когда в незапамятные времена венецианцы отвоевали у пиратов с полуострова Истрия похищенных ими молодых девушек. По преданию, каждый год в соборе Святого Петра, что в районе Кастелло, дожи выдавали замуж 12 красивых, но бедных венецианок, даруя им щедрое приданое.









Прошли века, традиция видоизменилась, но не исчезла. Возродил её в Венеции журналист и общественный деятель Бруно Този. К сожалению, коллега ушел из жизни в 2012 году, но дела его живут.

Теперь 12 красавиц опекает крестная мать (по-итальянски мадрина) Мария Грация Бортолато. Во время карнавала она их повсюду сопровождает. И мечта каждой Марии – вовсе не выйти замуж, а превратиться в Ангела и сигануть с колокольни Святого Марка на глазах у восторженной публики...









Перед отправкой в путь девушкам раздали стаканы, но не с вином, а с настоем джуджолы – необычного фрукта, который растет на севере Италии. В этом “китайском финике” - море витаминов.

Подошли молодые гондольеры с деревянными носилками. Красавиц лично рассаживала по “каретам” чемпионка мира по гребле Глория Рольяни. К счастью, все они хрупкие.









Кортеж тронулся в сторону площади Сан Марко. Марий сопровождала свита из 500 рыцарей различных орденов, лучников и барабанщиков.

Один из рыцарей то и дело внедрялся в толпу зевак и кричал со всей дури. Люди с визгами разбегались. Забавно, но этого грозного парня зовут Илия Баталья (говорящая фамилия!).









- Я средневековый рыцарь Ордена Дракона из города Кастельфранко области Венето, мы с моими ребятами уже 19-й год подряд сопровождаем кортеж с Мариями, - рассказывал Илия по дороге, - Все костюмы у нас – оригинальные, максимально аутентичные, железа на мне не менее 20 килограммов. Мы проводим исторические реконструкции, битвы, дуэли со средневековым оружием.

Венецианка заплакала и заговорила по-русски

На площади Сан Марко некуда было упасть не только яблоку, но джуджоле. Перед сценой Марий спустили на землю, и они отправились приветствовать публику. Я тоже неожиданно оказалась на сцене в своих лиловых штанах – под цвет платьев Марий. Меня никто и не думал выгонять.

Смотрю, одна из фанчулл (барышня по-итальянски) вдруг раплакалась.









- Что с тобой, кара мия (дорогая моя)?

- Знаете, я вообще никогда не плачу, но сегодня меня переполняют чувства! Просто я очень люблю этот город! Вы не представляете, как я его люблю! - блондинка неожиданно заговорила по-русски.

- Да, я пять лет учила русский язык в лицее в Мольяно (город в области Венето). Я еще знаю испанский и английский. Но русский – моя самая большая страсть! В марте прошлого года я провела неделю в Санкт-Петербурге. Невероятный город. Я хочу туда вернуться! У меня нет русских корней, но с детства я мечтала выучить русский язык и побывать в России.

Девушку зовут Линда Пани, 19 лет, она учится в школе кино на актрису и телеведущую. В 2017 году Линда стала финалисткой конкурса “Мисс Италия”, в 2019-м – одной из Марий.









Теперь ее жизнь наполнена событиями – балами, презентациями, банкетами, встречами с важными лицами, социальными и благотворительными проектами.

- Я хотела стать Марией, чтобы превратиться в Ангела и спуститься с неба на площадь Сан Марко. Я мечтаю об этом с детства, - призналась Линда.

В прошлом году жюри выбрало венецианку Эрику Киа, которая в этом году стала... бабочкой.









Конечно, долго болтать нам не дали. Но вскоре я познакомилась с родителями Линды, и мы подружились. Имя победительницы объявят 4 марта. Конечно, я болею за девушку, которая говорила со мной по-русски!













Список 12 Марий

Рейчел Анджелетти, 18 лет, Сестиере ди Кастелло, Венеция, Ребекка Бонини, 21 год, Кастелло, Венеция, Елена Самбо, 22 года, Каннареджо, Венеция, Элеонора Босколо, 18 лет, Джудекка, Венеция, Джулия Сено, 23, Бурано, Кора Фуга, 22, Местре, Морена Монтин, 21 год, Местре, Моника Наззари, 23 года, Местре, Анна Фаваро, 20 лет, Кампоногара, Лаура Валентини, 19 лет, Доло, Аврора Виньотто, 19, Каваллино-Трепорти,

Линда Пани, 19 лет, Мольяно, Венето.