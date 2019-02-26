Сергей Лавров встретился с главой Гонконга

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров впервые прибыл в Гонконг с рабочим визитом. Дипломат провел переговоры с руководителем этого специального административного района КНР Кэрри Лэм.

Перед началом встречи глава Гонконга заявила, что в развитии российско-китайского стратегического сотрудничества в 2018 году был зафиксирован существенный прогресс, передает ФБА "Экономика сегодня". Лэм также подчеркнула, что очень рада принимать Сергея Лаврова, который до настоящего момента никогда не посещал Гонконг в качестве министра.

Напомним, в МИД недавно уточнялось, что Лавров намерен обсудить в Гонконге ряд важнейших вопросов в сфере развития сотрудничества, в частности, в областях экономики и торговли, передает РИА Новости.