Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Ханой для встречи с Дональдом Трампом

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын утром во вторник, 26 февраля, прибыл в столицу Вьетнама Ханой. Именно в этом городе 27-28 февраля у политика состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Ким Чен Ын будет жить в отеле Melia Hanoi, который находится в самом центре города. К гостинице уже прибыл кортеж главы КНДР, который состоит из более чем десяти автомобилей, передает сегодня утром ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп и его северокорейский коллега планируют поговорить в рамках саммита тет-а-тет.