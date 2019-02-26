Посол Венесуэлы: США прислали в гумконвое просроченные продукты и лекарства

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сделал важное заявление. По его словам, в гумконвое, направленном из США на венесуэльскую территорию, находились просроченные продукты и лекарства.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса подчеркнул, что гуманитарный груз, отправленный Соединенными Штатами Америки, не стала проверять ни одна международная организация, в частности, Международный комитет Красного креста.