Тимошенко подчеркнула, что президент и премьер-министр Украины не раз заявляли, что страна уже пять лет не потребляет российский газ, но на самом деле это обман, передает Тимошенко подчеркнула, что президент и премьер-министр Украины не раз заявляли, что страна уже пять лет не потребляет российский газ, но на самом деле это обман, передает РИА "Новости"

По словам политика, Киев придумал особые схемы, при помощи которых газ из РФ маскируется под европейский. Юлия Тимошенко заявила, что, согласно документам, транспортировка проходит "через Марс", а на границе между Европой и Украиной находятся закольцованные газопроводы.