Трамп вылетел в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Американский «Борт №1» вылетел в Ханой. 27-28 февраля в столице Вьетнама пройдет второй саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына по денуклеаризации. Ким Чен Ын выехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Самолет президента США Дональда Трампа вылетел с авиабазы «Эндрюс» в штате Мериленд. Американский лидер прибудет в Ханой во вторник, 26 февраля, за день до предстоящего саммита.

Ранее сообщалось, что председатель КНДР Ким Чен Ын выехал на встречу с президентом США на своем бронепоезде в субботу, 23 февраля. Расстояние от Пхеньяна до Ханоя северокорейский лидер преодолеет, следуя транзитом через Китай, и прибудет в Ханой также 26 февраля.

Лидеры США и КНДР намерены продолжить переговоры по нормализации отношений между странами. Отдельным пунктом в повестке переговоров значится вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Первый исторический саммит по этому вопросу состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, однако с тех пор не произошло какого-то существенного продвижения в исполнении достигнутых сторонами договоренностей, сообщает РИА Новости.

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