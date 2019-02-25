Евродепутат от Латвии имеет «претензии» к дочери пресс-секретаря президента РФ

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете очень «встревожена» тем, что в Европарламенте работает Елизавета Пескова – дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Чем же так «не угодила» дочь пресс-секретаря президента?

Г-жа Калниете опасается, что Елизавете Пескова имеет доступ к базам данных Европарламента. По мнению латвийского политика, это «противоречит любым стандартам безопасности».

«Мы определенно можем взять под контроль этот процесс, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина»,- высказалась г-жа Калниете.

Латвийский политик называет ситуацию «недопустимой» и компрометирующей Европарламент как институцию.

По этому поводу г-жа Калниете написала официальное обращение к руководству ЕП.

Елизавета Пескова на данный момент является стажером евродепутата от Франции.