Силовые структуры Украины продвигают своих кандидатов в президенты

Накануне президентских выборов на Украине складывается непростая ситуация конфронтации двух противоборствующих сил – МВД и СБУ, которые любыми способами пытаются перетянуть лояльность избирателей на сторону своих кандидатов.



В качестве ключевого метода избрана система подкупа электората. По словам Юлии Тимошенко, полицейские выступают против сторонников Петра Порошенко, которые принимают участие в так называемой «сетке». В свою очередь, СБУ разоблачает «пирамиду», которая своей целью преследует победу Тимошенко на грядущих выборах.

Под «сеткой» подразумевается система подкупа избирателей, которая может поднять количество сторонников действующего президента Украины до 10% голосов. По данным независимого издания «Страна», подобная «агитация» обходится Порошенко в суммы от 20 до 40 долларов на каждого, которые оплачиваются из госбюджета под прикрытием социальных выплат малоимущим.



Противники лидера партии «Батькивщина» утверждают, что сама Юлия Тимошенко также использует незаконные методы пополнения голосов избирателей в виде подкупа по так называемой «пирамидальной схеме», к которой якобы имеет отношение и российский капитал.



Политические конкуренты уже нанесли друг другу взаимные удары: в региональных отделениях «Батькивщины» сотрудниками СБУ были проведены обыски, а после в городе Сумы полиция задержала граждан, причастных к созданию «сетки» Порошенко.



