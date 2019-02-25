В Латвии ночью «ограбили» Александра Сергеевича Пушкина

В Риге прошлой ночью осквернили памятник Александру Сергеевичу Пушкину: хулиганы отпилили знаменитую трость поэта. Такой вандализм обнаружили глава думы Русской общины Латвии Владимир Соколов и сопредседатель Пушкинского общества Латвии Светлана Видякина.

Что произошло с памятником?

Неизвестные спилили трость у памятника, который стоит у рижского городского канала.

Памятник был установлен в 2009 году. Автор скульптуры – Александр Тартынов.

Памятник был установлен только благодаря поддержке латвийского Дома Москвы. История данной скульптуры интересна: ее доставили из Москвы в Латвию. Церемония была красива и торжественна! На ней присутствовали мэр столицы Нил Ушаков, посол РФ в Латвии Александр Вешняков, Митрополит Риги и Всея Латвии владыка Александр.

Увы, не всем «понравился» Александр Сергеевич: группа латышской интеллигенции подписала коллективное письмо – обращение, в котором высказались против установки памятника Пушкину в столице Латвии.

Но памятник установили!

Хотя, это уже не первая попытка отпилить трость у великого поэта: год назад такая попытка была. А в 2017 году на шею Пушкина неизвестные надели петлю.

В этот раз вандалам удалось отпилить кусок трости.









Кстати, памятник поэту находится на балансе Рижской думы.

Органы правопорядка пока никак не комментируют сей факт. Бульвар, где находится памятник Пушкина, ранее назывался «пушкинским».

Господи, чем, простите, этим нелюдям Александр Сергеевич не угодил?