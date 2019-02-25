Комментировать главные китайские новости будет ИскИн

Китайское информационное агентство «Синьхуа» доверило освещение главных политических новостей страны киберведущей Синь Сяомен, созданной на основе Искусственного Интеллекта нового поколения.

Синь Сяомен – цифровой комментатор нового поколения. В отличие от предшественников, она умеет не только говорить, но и жестикулировать, и вставать с места. Теперь именно она будет комментировать трансляции заседаний Всекитайского собрания народных представителей.

Это не единственный кейс, подтверждающий безусловное лидерство Китая в тренде на цифровизацию политики, государственного управления и средств массовой информации. Интрига в том, кто устремится вслед за мировым лидером. Какое государство рванет по китайскому пути? – размышляет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».