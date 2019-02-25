Украина - одна из самых свободных стран бывшего СССР, заявил Порошенко

Украина является одним из самых свободных и демократичных государств среди бывших республик Советского Союза, уступая лишь Балтийским странам, заявил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

«За исключением Балтийских стран, Украина – самая свободная среди бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы», - заявил украинский президент, выступая сегодня на молодежном форуме, проходящем в Киевской области.

Предварительно Порошенко попугал молодежь недемократичными советскими реалиями: «Чтобы выехать за границу, нужно было получить характеристику райкома партии, обкома комсомола, деканата, ректората, получить в ОВИРе выездную визу. Или не получить из-за невинного политического анекдота, и таких было много».

После краткого исторического экскурса Порошенко предложил нынешним студентам сравнить свободную Украину с Россией, «где очень легко получить уголовный срок за лайк в фейсбуке», передает RT.