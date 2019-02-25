ЕС продлил санкции в отношении Белоруссии еще на год

Совет Европы сегодня, 25 февраля, продлил действие ограничительных мер в отношении Республики Беларусь на один год, до 28 февраля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

«Ограничительные меры в отношении Белоруссии включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, а также замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек», - сообщается на сайте Совета Европы.

Санкции продлены также в отношении биатлонного снаряжения, спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения. Вопрос о разрешении экспорта этих товаров в Беларусь будет решаться в каждом отдельном случае. Завтра, 26 февраля, соответствующие документы будут опубликованы в Официальном журнале Совета Европы.