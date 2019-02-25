Порошенко рассказал, какую работу считает достойной для себя

Президент Украины Петр Порошенко рассказал участникам молодежного форума в Киевской области, какую работу считает для себя достойной после того, как он перестанет быть президентом страны.

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента», - заявил Порошенко, выступая на молодежном форуме, посвященном перспективам вступления Украины в ЕС и НАТО.

Молодежный форум, посвященный перспективам вступления Украины в ЕС и НАТО, проходит в эти дни в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, сообщает RT.