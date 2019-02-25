Латвия: русских сравнили с евреями в период ВОВ

Очередная жалоба легла на стол в Службу государственной безопасности Латвии: депутат Европарламента Инесе Вайдере обвинила активистку «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок в том, что последняя сравнила нынешнее положение русскоязычных в Балтии с положением евреев перед ВОВ.

В Европарламенте состоялась дискуссия на тему «Политическое преследование в странах Балтии», где Татьяна Жданок произнесла следующее: «Мы пришли к выводу, что русские и русскоязычные в Латвии сейчас в той же ситуации, что и евреи перед Второй мировой войной. Нас наказывают».

Г-жа Вайдере немедленно отреагировала на слова главы «русского союза Латвии»: «Г-жа Жданок публично разжигает национальную ненависть, вводя международное сообщество в заблуждение относительно русских и русскоязычных в Латвии. Если бы заявление Жданок соответствовало бы истины, то ситуация должна была быть схожей с нацистской Германией: в Латвии приняты законы, которые запрещают брачные и внебрачные отношения между русскими, русскоязычными и латышами. В Латвии тогда бы наблюдался бойкот русскоязычных фирм, аресты на этнической почве».

Возмущенная таким сравнением г-жа Вайдере подала жалобу в Службу государственной безопасности страны.

Что касается Татьяны Жданок, то глава « Русского союза Латвии» спокойно заявила: « Каждый, кто хоть что-то знает о ситуации в Латвии, такие высказывания назвал бы абсурдными».

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.