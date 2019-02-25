Президент Казахстана сформировал новое правительство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник, 25 февраля, сформировал новый кабинет министров. Указ о соответствующих назначениях опубликовала пресс-служба казахского президента.

Согласно подписанному документу, председателем нового правительства Республики Казахстан назначен Аскар Мамин, на время отставки правительства исполнявший обязанности премьер-министра, а до этого бывший министром транспорта и коммуникаций.

Свои министерские портфели в новом правительстве сохранили лишь главы трех ведомств Казахстана: глава МВД Ерлан Тургумбаев, глава Министерства обороны Нурлан Ермекбаев и министр иностранных дел республики Бейбут Атамкулов остались на своих постах, сообщается на официальном сайте президента Республики Казахстан.