Киев при определенных условиях сможет осуществить стремительный блицкриг против Российской Федерации и «вернуть» Крым. Такой точки зрения придерживается украинский националист Андрей Билецкий, командир полка «Азов», запрещенной в РФ экстремистской организации.

По словам Билецкого, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», блицкриг станет возможным, когда произойдет дестабилизация ситуации в России. Украине следует предпринимать усилия, направленные на приближение внутреннего кризиса в соседнем государстве, отметил лидер радикалов.

Официальный Киев считает российский Крым «оккупированной» территорией. Ранее политический деятель Алексей Чалый, которого в прессе называют одним из героев «Русской весны», рассказал, что спасло полуостров от военного столкновения с Украиной весной 2014 года.