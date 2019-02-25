Мэр Риги Нил Ушаков подал очередной иск в суд

Глава Рижской думы подал иск в суд на своего «коллегу – депутата». Поводом для такого «серьезного» шага послужили два слова – «Монако и мохито».

А дело было так: на одном из заседаний столичного самоуправления депутат Рижской думы Вилнис Кирсис назвал г-на Ушакова и экс вице – мэра Андриса Америкса «лицом коррупции в Риге».

Разумеется, такого «нахальства» мэр столице стерпеть не смог: первым делом г-н Ушаков обратился с заявлением в Госполицию. Правоохранительные органы, конечно, провели проверку, но дать ход уголовному делу отказались.

Градоначальника это не остановило: он подал иск в суд и требует с г-на Кирсиса компенсацию в размере 400 евро и публичных извинений.

«Есть вещи, которые можно, а которые нельзя говорить публично. Нельзя открыто врать и говорить, что я наслаждаюсь жизнью в Монако и пью мохито, если я там был всего два раза в жизни. Должны же быть какие-то границы», - возмутился мэр.

По словам г-н Ушакова, его «коллега» мог использовать метафоры и эпитеты, а не слова вроде «возможно» или «мне кажется». Таким образом, заявления депутата не является лишь его мнением, он публично лгал, так считает мэр.

На заседании в октябре 2018 года, когда речь зашла об отоплении в городе, то г-н Кирсис обвинил руководство Рижской думы в том, что компания «Силтумс сервис Рига» победила в конкурсе несколько « странным образом». « Более 20 тысяч рижан с началом отопительного сезона не только увидели осень за окном – осень пришла к ним в дом в виде температуры. И это случилось из-за коррупции одной партии. И пока они загорают в теплых странах, на своих яхтах и виллах в Монако, то рижане мерзнут»,- высказался г-н Кирсис.

Кстати, от своих слов депутат думы не отказывается и сейчас.

А что касается отопления, в некоторых районах Риги, например, в престижном «Золитуда», действительно, было довольно холодно: спать приходилось под двумя одеялами и в шерстяных носках. До «Ригас Силтумс сервис» дозвониться было практически невозможно, а двери этой организации были закрыты для посетителей.

Как же тут не вспомнить крылатые слова Владимира Семеновича Высоцкого из «Эры милосердия»: «Запомни, Шарапов! Наказания без вины не бывает!»

Впрочем, наказание определяет суд.