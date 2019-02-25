Опубликовано видео с места взрыва машины командира непризнанной ДНР под Донецком

Под Донецком в понедельник утром пытались ликвидировать командира подразделения МВД непризнанной ДНР. Видео, снятое на месте происшествия, некоторое время назад появилось в интернете.

Ролик выложен на YouTube-канале WarDoc. В описании к опубликованной записи говорится, что неизвестные заложили бомбу под автомобиль командира, которая была приведена в действие. В настоящее время представитель силовых структур ДНР находится в медицинском учреждении, угрозы для его жизни нет. Личность пострадавшего не раскрывается.

Ранее в понедельник сообщалось, что в украинском парламенте объяснили провал операции по взятию Донецка летом 2014 года. По данному вопросу высказался депутат Андрей Билецкий.