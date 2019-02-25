//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Опубликовано видео с места взрыва машины командира непризнанной ДНР под Донецком

25 февраля 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео с места взрыва машины командира непризнанной ДНР под Донецком
фото: globallookpress.com

Под Донецком в понедельник утром пытались ликвидировать командира подразделения МВД непризнанной ДНР. Видео, снятое на месте происшествия, некоторое время назад появилось в интернете.

В Раде огласили причину провала операции по взятию восставшего Донецка в 2014-м

В Раде огласили причину провала операции по взятию восставшего Донецка в 2014-м

Ролик выложен на YouTube-канале WarDoc. В описании к опубликованной записи говорится, что неизвестные заложили бомбу под автомобиль командира, которая была приведена в действие. В настоящее время представитель силовых структур ДНР находится в медицинском учреждении, угрозы для его жизни нет. Личность пострадавшего не раскрывается.

Ранее в понедельник сообщалось, что в украинском парламенте объяснили провал операции по взятию Донецка летом 2014 года. По данному вопросу высказался депутат Андрей Билецкий.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Культура

Победа «Зеленой книги» на «Оскаре»: о чем стоит задуматься?

Победа «Зеленой книги» на «Оскаре»: о чем стоит задуматься?

В США прошла 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». Лучшим фильмом был признан «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

//В мире

Аваков раскрыл планы штаба Порошенко по массовому подкупу избирателей на выборах

Аваков раскрыл планы штаба Порошенко по массовому подкупу избирателей на выборах

Команда Петра Порошенко намерена осуществить массовый подкуп украинских избирателей. Соответствующую информацию в разговоре со СМИ озвучил Арсен Аваков, руководитель МВД бывшей советской республики.

//В мире

Захар Прилепин сообщил о «кошмарных» потерях воюющих с ВСУ защитников Донбасса

Захар Прилепин сообщил о «кошмарных» потерях воюющих с ВСУ защитников Донбасса

Ситуация в зоне военного противостояния в Донбассе значительно обострилась, ополченцы несут большие потери в боестолкновениях с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил российский писатель Захар Прилепин.

//Общество

Следком открыл горячую линию для жалоб на рейдеров

Следком открыл горячую линию для жалоб на рейдеров

Глава следственного комитета РФ поручил создать линию для сообщений о давлении на бизнес. Горячая линия уже работает. Как сообщает пресс-служба Следкома за ней закреплен номер +7-495-986-78-18. Позвонив по этому номеру можно сообщить о фактах давления на предпринимателей.

//Армия

На Украине задержан экс-глава Генштаба

На Украине задержан экс-глава Генштаба

Генпрокуратура Украины подтвердила факт задержания бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Заманы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

//Новости МирТесен



//Общество

За что Алексей Серебряков поливает грязью Россию?

За что Алексей Серебряков поливает грязью Россию?

Скандальное высказывание российского актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду, вызвало шквал критики. Звезду "9 роты", "Обитаемого острова", "Левиафана" предложили лишить всех наград и званий и выкинуть его имя из памяти.

//Культура

Стало известно, какие актеры получили премию "Оскар" в 2019 году

Стало известно, какие актеры получили премию "Оскар" в 2019 году

Рано утром в понедельник, 25 февраля, стало известно, какие актеры получили престижную кинопремию "Оскар" в 2019 году. Церемония награждения в Лос-Анджелесе в настоящий момент продолжается.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают самые неудачные платья звезд на церемонии "Оскар"

В сети обсуждают самые неудачные платья звезд на церемонии "Оскар"

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". В настоящий момент пользователи сети активно обсуждают самые неудачные платье звезд для красной дорожки.

//Здоровье

Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи

Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи

Специалисты в области диетологии назвали самые вредные для здоровья человека каши. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российском интернет-сегменте.

//В мире

Порошенко рассказал, какую работу считает достойной для себя

Порошенко рассказал, какую работу считает достойной для себя

Президент Украины Петр Порошенко рассказал участникам молодежного форума в Киевской области, какую работу считает для себя достойной после того, как он перестанет быть президентом страны.

//Общество

Растрата в бывшей дочке РЖД грозит фигурантам 9-летним сроком

Растрата в бывшей дочке РЖД грозит фигурантам 9-летним сроком

Как и зачем бывшие руководители нерудной компании пытаются давить на суд при помощи громких заявлений? Что должен сын генерального прокурора России беглому менеджеру РЖД Сергею Вильшенко?

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые изобрели способ "отключить" пищевую аллергию

Ученые изобрели способ "отключить" пищевую аллергию

Американские специалисты из Мичиганского университета совершили важное открытие: они научились "отключать" аллергию на продукты питания у людей, выявив основную причину ее возникновения.

//В мире

Президент Казахстана сформировал новое правительство

Президент Казахстана сформировал новое правительство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник, 25 февраля, сформировал новый кабинет министров. Указ о соответствующих назначениях опубликовала пресс-служба казахского президента.

//В мире

Латвия: русских сравнили с евреями в период ВОВ

Латвия: русских сравнили с евреями в период ВОВ

Очередная жалоба легла на стол в Службу государственной безопасности Латвии: депутат Европарламента Инесе Вайдере обвинила активистку «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок в том, что последняя сравнила нынешнее положение русскоязычных в Балтии с положением евреев перед ВОВ.

//Общество

Ручки для Газпрома за 11 тысяч и повышение пенсии для россиян на 182 рубля

Ручки для Газпрома за 11 тысяч и повышение пенсии для россиян на 182 рубля

Государственная корпорация «Газпром» закупает элитные канцтовары - 10 шариковых, 20 перьевых и 10 «чертежных для туши» обойдутся в почти полмиллиона бюджетных денег, а точнее в 456 тысяч рублей.

//Общество

В Украине возбудили уголовное дело против командующего ЧФ Александра Моисеева

В Украине возбудили уголовное дело против командующего ЧФ Александра Моисеева

В Украине возбудили уголовное дело против командующего войсками Южного военного округа РФ Александра ДВОРНИКОВА, командующего Черноморского флота Александра МОИСЕЕВА и еще пяти сотрудников крымского Погрануправления ФСБ

//В мире

Лидер украинских радикалов обозначил условие стремительного блицкрига против РФ

Лидер украинских радикалов обозначил условие стремительного блицкрига против РФ

Киев при определенных условиях сможет осуществить стремительный блицкриг против Российской Федерации и «вернуть» Крым. Такой точки зрения придерживается украинский националист Андрей Билецкий.

//Наука

Ученые обнаружили еще одну опасность поваренной соли

Ученые обнаружили еще одну опасность поваренной соли

Ученые Технического университета Мюнхена недавно провели ряд исследований и выявили еще одну опасность соли. Оказалось, что данный продукт способен нанести серьезный вред здоровью человека.

//Экономика

Эксперты считают, что Трамп приведёт американскую экономику к обвалу

Эксперты считают, что Трамп приведёт американскую экономику к обвалу

Более трёх четвертей экспертов сошлись во мнении, что нынешняя политика президента США Дональда Трампа грозит американской экономике обвалом. В качестве предполагаемой даты этого специалисты называют 2021 год.

//Новости СМИ2

//Туризм

Президент поручил упростить получение российских виз для туристов

Президент поручил упростить получение российских виз для туристов

Владимир Путин возложил на Ростуризм, МИД, МВД и ФСБ задание: до конца марта ведомства должны подготовить предложения о том, как можно упростить процесс оформления российских виз для туристов.

//Общество

Серебряков прокомментировал свое высказывание о разжигании Россией войн

Серебряков прокомментировал свое высказывание о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что именно он имел в виду, говоря о войнах, развязанных Россией. Ранее многие раскритиковали артиста за его жесткое высказывание о родной стране.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков подал очередной иск в суд

Мэр Риги Нил Ушаков подал очередной иск в суд

Глава Рижской думы подал иск в суд на своего «коллегу – депутата». Поводом для такого «серьезного» шага послужили два слова – «Монако и мохито». На одном из заседаний столичного самоуправления депутат думы Вилнис Кирсис назвал г-на Ушакова и экс вице – мэра Андриса Америкса «лицом коррупции в Риге».

//В мире

Опубликовано видео с места взрыва машины командира непризнанной ДНР под Донецком

Опубликовано видео с места взрыва машины командира непризнанной ДНР под Донецком

Под Донецком в понедельник утром пытались ликвидировать командира подразделения МВД непризнанной ДНР. Видеозапись, сделанная на месте происшествия, некоторое время назад появилось в интернете.

//Политика

На выборах в Молдавии лидирует партия, выступающая за сотрудничество с Россией

На выборах в Молдавии лидирует партия, выступающая за сотрудничество с Россией

В Молдавии на выборах в парламент страны в лидеры вырвалась партия социалистов, программа которой ориентирована на сотрудничество с Российской Федерацией. Они набрали 31,35% голосов, при том как обработаны уже почти все бюллетени.

//Общество

Женщинам нельзя раздеваться у врача даже под страхом смерти, заявил священник

Женщинам нельзя раздеваться у врача даже под страхом смерти, заявил священник

Протоиерей Андрей Ткачёв осудил поведение представительниц прекрасного пола. Он считает, что в общественных местах они откровенно одеваются, и именно в этом он видит «бессмысленность жизни» современных женщин

//В мире

Стало известно, в каких странах мира живут самые здоровые люди

Стало известно, в каких странах мира живут самые здоровые люди

В понедельник, 25 февраля, стало известно, в каких странах мира живут самые здоровые люди. Специалисты при составлении вышеуказанного рейтинга учитывали сразу несколько важнейших факторов.

//В мире

В сети критикуют наряд герцогини Меган, невыгодно подчеркнувший ее фигуру

В сети критикуют наряд герцогини Меган, невыгодно подчеркнувший ее фигуру

Пользователи сети обсуждают новый наряд герцогини Меган, в котором она появилась на мероприятии в Марокко. Будущая мать выбрала платье цвета слоновой кости, фасон которого показался многим неудачным.

//Шоу-бизнес

Милонов охарактеризовал претензии Шнура как «бесовский заговор»

Милонов охарактеризовал претензии Шнура как «бесовский заговор»

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова обратился в Госдуму с жалобой на Виталия Милонова, который в процессе споров перестаёт соблюдать этические нормы.

//Общество

Герой «Русской весны» поведал, что спасло Крым от военного конфликта с Украиной

Герой «Русской весны» поведал, что спасло Крым от военного конфликта с Украиной

В Крыму мог реализоваться военный сценарий, который воплотился в жизнь в Донбассе. Такое заявление сделал Алексей Чалый, герой «Русской весны», в апреле 2014-го исполнявший обязанности губернатора Севастополя.

//В мире

В Колумбии взорвали дом Пабло Эскобара

В Колумбии взорвали дом Пабло Эскобара

Дом колумбийского наркобарона взорвали власти города. Такое решение было принято после того, как здание начало приобретать популярность у туристов. Теперь вместо дома Эскобара установили памятник, посвящённый жертвам нарковойн.

//Общество

Жителей Краснодарского края кормят зараженным мясом

Жителей Краснодарского края кормят зараженным мясом

Вопиющая ситуация сложилась в районах Краснодарского края. На территории Курганского и Кавказского районов наблюдается массовый падеж крупного рогатого скота от неустановленных заболеваний. Однако режим карантина на фермах с гибнущими животными объявлять никто не спешит.

//Общество

В Кремле прокомментировали слова Путина о нацеливании ракет

В Кремле прокомментировали слова Путина о нацеливании ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал слова Владимира Путина о нацеливании ракет. Высказывание российский лидер сделал в ходе послания Федеральному Собранию.

//В мире

В лондонском общественном транспорте запретили рекламу фастфуда

В лондонском общественном транспорте запретили рекламу фастфуда

В лондонском общественном транспорте запретили размещать рекламу фастфуда. С этой недели специалисты начнут убирать со стен вагонов метро, автобусов и троллейбусов постеры с вредными продуктами.

//Общество

Брат одной из учительниц избил железным прутом директора школы

Брат одной из учительниц избил железным прутом директора школы

ЧП в одной из из московских школ. Мужчина напал на на директора прямо в кабинете. Он избивал женщину железным прутом. На крики прибежали сотрудники и педагогам удалось задержать злодея

//Шоу-бизнес

Рами Малек свалился со сцены вместе с золотой статуэткой

Рами Малек свалился со сцены вместе с золотой статуэткой

Рами Малек на церемонии вручения премии «Оскар» упал со сцены прямо в зрительный зал, при этом сжимая в руках заветную статуэтку. Актёру даже потребовалась помощь врачей.

//В мире

Актер, изображавший Ким Чен Ына, депортирован из Вьетнама

Актер, изображавший Ким Чен Ына, депортирован из Вьетнама

Актер Говард Экс, изображавший северокорейского лидера Ким Чен Ына, депортирован из Вьетнама в Гонконг. Соответствующую информацию утром в понедельник, 25 февраля, предоставили журналисты.

//Шоу-бизнес

Актер Игорь Костолевский признался, что его сын лежал в психиатрической клинике

Актер Игорь Костолевский признался, что его сын лежал в психиатрической клинике

В СМИ сегодня появилась информация о том, что сын российского актера Игоря Костолевского, недавно справившего семидесятилетие, лежал в психиатрической клинике из-за наследственного заболевания.

//В мире

В Раде огласили причину провала операции по взятию восставшего Донецка в 2014-м

В Раде огласили причину провала операции по взятию восставшего Донецка в 2014-м

Украинские военные имели возможность захватить Донецк летом 2014 года, однако не воспользовались представившимся им шансом. Соответствующее заявление сделал Андрей Билецкий, депутат Верховной Рады.

//Общество

Новый вирус для Android расходует трафик и сажает батарею

Новый вирус для Android расходует трафик и сажает батарею

Найден вирус для мобильных устройств, работающих на Android. Вредоносное ПО годами встраивалась в прошивку гаджетов. Программа расходует трафик на смартфонах и разряжает батарею.

//Происшествия

В Москве водитель такси списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей

В Москве водитель такси списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей

В Москве водитель такси списал с карты своей молодой пассажирки 60 тысяч рублей. Соответствующую информацию в понедельник, 25 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

//Шоу-бизнес

"Она хамка и врунья", Дана Борисова не пускает дочь домой

"Она хамка и врунья", Дана Борисова не пускает дочь домой

Дана Борисова призналась, что она никак не может справиться с 11-летней дочерью и обратилась за помощью к психологам. Они посоветовали ей заняться собой и не потакать излишне избалованному ребенку.

//Общество

В Киеве задержали экс-главу Генштаба по подозрению в шпионаже

В Киеве задержали экс-главу Генштаба по подозрению в шпионаже

Украинские СМИ сообщили о задержании бывшего руководителя Генерального штаба ВСУ Владимира Замана.

//В мире

Американское издание заявило, что единственным оружием России осталась разведка

Американское издание заявило, что единственным оружием России осталась разведка

Американское издание заявило, что единственным оружием России против зарубежных противников осталась разведка. Об этом сообщил газете The New York Times экс-начальник резидентуры ЦРУ Джон Сайфер.

//Происшествия

Жительнице Екатеринбурга рассекла лицо глыба льда, упавшая с крыши мэрии

Жительнице Екатеринбурга рассекла лицо глыба льда, упавшая с крыши мэрии

Глыба льда, которая упала с крыши мэрии Екатеринбурга, сильно травмировала одну из жительниц города. Согласно последней информации, данное происшествие случилось в минувшую субботу, 23 февраля.

//В мире

Доставка длиной в 350 лет: в Версаль везли кусок мрамора 3,5 столетия

Доставка длиной в 350 лет: в Версаль везли кусок мрамора 3,5 столетия

Рабочие нашли во Франции блок мрамора, который заказали в XVII веке для отделки часовни в Версальском дворце. Предполагается, что трёхтонный камень пробудет в пути ещё пять лет, прежде чем наконец прибудет в Париж.

//В мире

В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Donald Cook

В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Donald Cook

В Одесский морской торговый порт сегодня зашел ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook. Согласно последней информации украинских СМИ, корабль пробудет там до среды, 27 февраля.

//Образование

Глава Эстонии согласилась отказаться от русского языка в школах

Глава Эстонии согласилась отказаться от русского языка в школах

Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд сочла разумным упразднить в школах страны обучение на русском языке. По её мнению, это избавит эстонское общество от деления «на две общины».

//Общество

Ждёт ли велосипедистов штраф за езду без шлема

Ждёт ли велосипедистов штраф за езду без шлема

Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников рассказал, что думает об идеи введения штрафов для велосипедистов, у которых отсутствует шлем. Мужчина отметил, что шлем – это не всегда залог бесопасности.

//Культура

В Театре им. Вахтангова подтвердили данные о недомогании Василия Ланового

В Театре им. Вахтангова подтвердили данные о недомогании Василия Ланового

В московском театре им. Вахтангова в понедельник подтвердили, что из-за плохого самочувствия актера Василия Ланового спектакль, в котором занят артист, заменили на творческий вечер Евгения Князева.

//Здоровье

Спасаем глаза от гаджетов

Спасаем глаза от гаджетов

Гаджеты уже давно плотно ворвались в нашу жизнь и настолько стали привычными помощниками, что без этих "чудо"-устройств уже сложно представить жизнь любого современного человека. Тем не менее, такая тесная дружба может нести в себе скрытую угрозу для нашего здоровья.

//Шоу-бизнес

СМИ: отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию на сердце

СМИ: отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию на сердце

Отец покойной певицы Жанны Фриске недавно перенес операцию на сердце. Согласно последней информации источников, на днях мужчину выписали из больницы после успешного хирургического вмешательства.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Первые признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в СМИ
2

Ученые узнали, откуда у людей возникает неприятный запах
3

Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты
4

ДНР озвучила экстренное заявление о готовящейся тайной операции Киева в Донбассе
5

Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры