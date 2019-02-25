В понедельник, 25 февраля, стало известно, в каких странах мира живут самые здоровые люди. Специалисты при составлении вышеуказанного рейтинга учитывали сразу несколько важнейших факторов.

Эксперты обращали внимание на соотношение курящих и некурящих граждан в стране, продолжительность жизни людей, экологическую обстановку и медицинскую ситуацию в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Данный рейтинг возглавила Испания, на втором месте оказалась Италия, а на третьем – Исландия. В десятку попали Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия, а также Израиль. Россия в этом списке заняла 95 место, поднявшись на пять пунктов.