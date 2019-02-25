В сети критикуют наряд герцогини Меган, невыгодно подчеркнувший ее фигуру

Пользователи сети обсуждают новый наряд герцогини Меган, в котором она появилась на мероприятии в Марокко. Будущая мать выбрала платье цвета слоновой кости, фасон которого показался многим неудачным.

Наряд, по мнению пользователей сети, невыгодно подчеркнул изменившуюся фигуру супруги принца Гарри. Светлое платье визуально увеличило ее живот и превратило хрупкую герцогиню в довольно широкую женщину. Некоторые и вовсе решили, что бывшая актриса набрала лишний вес, хотя на многих снимках можно увидеть, что все дело именно в фасоне.

Напомним, Меган впервые станет матерью грядущей весной. Она уже подготовила для будущего малыша гендерно-нейтральную детскую комнату.