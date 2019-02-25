В Колумбии взорвали дом Пабло Эскобара

Дом колумбийского наркобарона взорвали власти города. Такое решение было принято после того, как здание начало приобретать популярность у туристов. Теперь вместо дома Эскобара установили памятник, посвящённый жертвам нарковойн.

При взрыве восьмиэтажного здания присутствовал не только мэр города Медельина Федерико Гутьеррес, но и президент страны Иван Дуке Маркес, сообщает Lenta.Ru. Лидер Колумбии заявил, что «в историю попадут не мучители, а их жертвы», а мэр назвал дом наркобарона не иначе как символом зла.

Особняк перешёл к властям страны ещё в 1990 году, за несколько лет до смерти Эскобара. Долгое время там находился один из офисов генпрокурора.