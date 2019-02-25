В лондонском общественном транспорте запретили рекламу фастфуда

В лондонском общественном транспорте запретили размещать рекламу фастфуда. С этой недели специалисты начнут убирать со стен вагонов метро, автобусов и троллейбусов постеры с вредными продуктами.

Уточняется, что мэр Лондона Садик Хан твердо намерен решить проблему детского ожирения в столице Великобритании. Как сообщает Би-би-си, подобные меры могут существенно сократить пристрастие несовершеннолетних к фастфуду и еде с высоким содержанием сахара. Более того, предполагается, что отсутствие такой рекламы в транспорте позволит настроить взрослых людей на более здоровый образ жизни.

Отметим, что в Лондоне около 40 процентов детей в возрасте от 10 до 11 лет страдают от избыточного веса.