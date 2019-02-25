Актер, изображавший Ким Чен Ына, депортирован из Вьетнама

Актер Говард Экс, изображавший северокорейского лидера Ким Чен Ына, депортирован из Вьетнама в Гонконг. Соответствующую информацию утром в понедельник, 25 февраля, предоставили журналисты.

Австралийский актер Говард Экс и его коллега Рассел Уайт изобразили перед Ханойским оперным театром Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Артисты "провели саммит" перед собравшимися у здания зрителями, сообщает сегодня телеканал Channel News Asia.

Данные об их выступлении попали в СМИ, после чего вьетнамская полиция вызвала Экса на допрос, а затем уведомила его о депортации, уточняет телеканал "360". Сам актер уверен, что его "выгнали" из-за феноменального сходства с лидером КНДР. Известно, что Уайту позволили остаться во Вьетнаме, но запретили изображать президента США.