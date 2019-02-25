Американское издание заявило, что единственным оружием России осталась разведка

Американское издание заявило, что единственным оружием России против зарубежных противников осталась разведка. Об этом сообщил газете The New York Times экс-начальник резидентуры ЦРУ Джон Сайфер.

Специалист, более 27 лет проработавший в Азии, России и Европе, также отметил, что президент России Владимир Путин использует "чекистскую дымовую завесу" против всех заграничных противников своей страны. Он пытается сбить их столку, напугать или вовсе парализовать.

Как отмечается в The New York Times, лучшей защитой от российской агрессии является "западное единство". Сайфер рекомендует властям США не угрожать суверенитету России, а активно работать с союзниками, чтобы при необходимости защититься от кибератак и гибридных атак.