В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Donald Cook

В Одесский морской торговый порт сегодня зашел ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook. Согласно последней информации украинских СМИ, корабль пробудет там до среды, 27 февраля.

Отмечается, что Donald Cook пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Подчеркивается также, что эсминец ранее принимал участие в маневрах с турецким фрегатом CG "Fatih", а позже он поучаствует в подобных учениях к судами ВМС Украины, передает ТАСС.

Напомним, 21 января американский эсминец зашел в порт Батуми, где был занят в совместных учебных маневрах с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии.