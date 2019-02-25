Доставка длиной в 350 лет: в Версаль везли кусок мрамора 3,5 столетия

Рабочие нашли во Франции блок мрамора, который заказали в XVII веке для отделки часовни в Версальском дворце. Предполагается, что трёхтонный камень пробудет в пути ещё пять лет, прежде чем наконец прибудет в Париж.

Процесс доставки долгожданного груза в Версаль решили превратить в настоящее историческое путешествие, сообщает Мир24. Трёхтонный кусок мрамора будут перевозить только при помощи тех транспортных средств, которые существовали 350 лет назад. В процессе транспортировки в крупных городах Франции проведут костюмированные представления, а также расскажут о строительстве Версальского дворца и жизни французов в XVII веке.