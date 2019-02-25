В Раде огласили причину провала операции по взятию восставшего Донецка в 2014-м

Украинские военные имели возможность захватить восставший против киевской власти Донецк летом 2014 года, однако не воспользовались представившимся им шансом. Соответствующее заявление сделал Андрей Билецкий, депутат Верховной Рады.

По словам Билецкого, которого процитировал сайт «ПолитНавигатор» в начале августа 2014-го армейское командование могло занять столицу непризнанной ДНР, если бы бросило на город все свои резервы. Вместо этого киевский штаб предпочел взять Донецк в клещи с расчетом на то, что ополченцы покинут его. Данное решение, как отметил парламентарий, было ошибочным, так как у армии не хватило сил для создания кольца вокруг города.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин заявил об обострении ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины и больших потерях защитников ДНР.