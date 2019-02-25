Аваков раскрыл планы штаба Порошенко по массовому подкупу избирателей на выборах

Команда Петра Порошенко намерена осуществить массовый подкуп украинских избирателей. Соответствующую информацию в разговоре с представителями прессы озвучил Арсен Аваков, руководитель МВД бывшей советской республики.

По словам чиновника, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», штаб президента выявляет с помощью социологических опросов граждан, которые лояльно относятся к Порошенко. На подкуп избирателей планируется потратить в общей сложности около 1,5 млрд гривен.

Глава МВД добавил, что полиция противодействует махинациям. В настоящее время правоохранители ведут 74 производства по фактам работы «сетки» агитаторов за Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Сергей Марков заявил о переходе Порошенко к сценарию срыва президентских выборов, которые должны состояться весной.