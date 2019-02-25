СМИ: Трамп прибудет в Ханой вечером во вторник

Американский лидер Дональд Трамп приедет в столицу Вьетнама Ханой вечером во вторник, 26 февраля. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили во вьетнамском Министерстве иностранных дел.

Предполагается, что в среду утром президент США проведет встречу с главой Вьетнама и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом. Как отмечает информационное агентство Reuters, на 27 и 28 февраля у Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына запланирован саммит.

Напомним, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. Американский лидер назвал встречу очень удачной.