СМИ: Трамп прибудет в Ханой вечером во вторник
25 февраля 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп приедет в столицу Вьетнама Ханой вечером во вторник, 26 февраля. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили во вьетнамском Министерстве иностранных дел.
Предполагается, что в среду утром президент США проведет встречу с главой Вьетнама и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом. Как отмечает информационное агентство Reuters, на 27 и 28 февраля у Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына запланирован саммит.
Напомним, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. Американский лидер назвал встречу очень удачной.