Ситуация в зоне военного противостояния в Донбассе значительно обострилась, ополченцы несут большие потери в боестолкновениях с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил Захар Прилепин, российский писатель, ранее принимавший участие в конфликте на востоке бывшей советской республики.

Литератор в прошлую пятницу разместил в Facebook пост, в котором проинформировал своих подписчиков о том, что утром в этот день произошел бой, унесший жизни четырех его бывших сослуживцев. Еще четверо представителей подразделения, созданного в самопровозглашенной ДНР Прилепиным, погибли полторы недели назад. «Кошмар, что происходит», - охарактеризовал обстановку на линии фронта писатель.

Ранее в понедельник сообщалось, что армия ДНР распространила экстренное заявление, касающееся планов Киева по проведению тайной операции на территории Донбасса, которая контролируется Украиной.