США помогут Украине в сфере обеспечения кибербезопасности
25 февраля 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 25 февраля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки планируют оказать помощь Украине в сфере обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры страны.
Агентство США по международному развитию (USAID) в настоящий момент ищет партнеров для обеспечения кибербезопасности финансового и банковского секторов, коммуникаций, а также транспортной инфраструктуры, передает сегодня RT.
В документе, подготовленном специалистами организации, уточняется, что нехватка навыков в сфере кибербезопасности у работоспособного населения Украины открывает для "кремлевской агрессии" новые возможности и ставит под серьезную угрозу важнейшую инфраструктуру страны.