США помогут Украине в сфере обеспечения кибербезопасности

Утром в понедельник, 25 февраля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки планируют оказать помощь Украине в сфере обеспечения кибербезопасности критической инфраструктуры страны.

Агентство США по международному развитию (USAID) в настоящий момент ищет партнеров для обеспечения кибербезопасности финансового и банковского секторов, коммуникаций, а также транспортной инфраструктуры, передает сегодня RT.

В документе, подготовленном специалистами организации, уточняется, что нехватка навыков в сфере кибербезопасности у работоспособного населения Украины открывает для "кремлевской агрессии" новые возможности и ставит под серьезную угрозу важнейшую инфраструктуру страны.