Названы вероятные цели для гиперзвуковых ракет России в США в случае угрозы РФ

Обозначены предполагаемые цели для российских гиперзвуковых ракет на территории Соединенных Штатов в случае возникновения угрозы для РФ. Соответствующая информация некоторое время назад была озвучена в отечественном телевизионном эфире.

Как спрогнозировал канал «Россия-1», в ходе гипотетического конфликта Москва может ударить ракетами «Циркон» по зданию министерства обороны США, загородной резиденции президента страны и пункту управления Форт-Ритчи. Все перечисленные потенциальные цели расположены на восточном побережье. На западном мишенями для «Цирконов» рискуют стать пункты управления стратегическими наступательными силами и ядерными силами.

Ранее сообщалось, что в российском экспертном сообществе озвучили условие масштабного военного конфликта с Западом. По данному вопросу высказался аналитик Евгений Сатановский.