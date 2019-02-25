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Названы вероятные цели для гиперзвуковых ракет России в США в случае угрозы РФ

25 февраля 2019, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Названы вероятные цели для гиперзвуковых ракет России в США в случае угрозы РФ
фото: globallookpress.com

Обозначены предполагаемые цели для российских гиперзвуковых ракет на территории Соединенных Штатов в случае возникновения угрозы для РФ. Соответствующая информация некоторое время назад была озвучена в отечественном телевизионном эфире.

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Ранее сообщалось, что в российском экспертном сообществе озвучили условие масштабного военного конфликта с Западом. По данному вопросу высказался аналитик Евгений Сатановский.

 

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