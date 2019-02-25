В Бангладеш пассажир пытался угнать самолет, угрожая игрушечным пистолетом

В Бангладеш пассажир попытался угнать Boeing 737 авиакомпании Biman Bangladesh, угрожая пилотам игрушечным пистолетом. Об этом в понедельник утром сообщил комиссар полиции города Читтагонг.

Ранее сообщалось, что угонщик имел при себе боевое оружие, однако впоследствии выяснилось, что это был просто пугач, передает интернет-издание bdnews24.

Отмечается, что лайнер, на борту которого находились 143 пассажира, следовал по маршруту Дакка – Дубай. Через 40 минут после взлета летательный аппарат был вынужден совершить экстренную посадку, поскольку злоумышленник попытался захватить самолет. Молодой мужчина требовал, чтобы ему позволили поговорить с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.